Strache entkam Feuer auf Urlaubs-Yacht vor Kroatien

Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist am Sonntag einem schweren Feuer auf einer Boots-Tour vor Kroatien entkommen. Das Schiff sei bei der Heimfahrt vor Biograd in Brand geraten, alle Personen an Bord konnten rechtzeitig gerettet werden, bestätigte Strache via "Facebook" einen Bericht der "Kronen Zeitung". Laut dem Blatt soll der Team Strache-Gründer nun in Kroatien festsitzen. Ob damit sein Auftritt vor dem U-Ausschuss am Donnerstag wackelt, war vorerst offen.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache