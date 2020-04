Strafverfahren nach Parkbanksitzen in Wien eingestellt

Ein Mann hat in Wien eine Strafverfügung erhalten, weil er auf einer Parkbank am Treppelweg am Donaukanal gesessen ist und durch vorbeigehende Fußgänger der Sicherheitsabstand von einem Meter angeblich nicht eingehalten wurde. Wie das Magistrat am Samstag bekannt gab, werde das Strafverfahren nach Rücksprache mit der Polizei eingestellt.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Sitzen auf einer Parkbank kann theoretisch teuer werden