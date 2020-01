Strafverfahren nach Quälereien in Kindergarten eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Wien hat das Strafverfahren gegen zwei Pädagoginnen eingestellt, die in Verdacht geraten waren, in einem Kindergarten Kleinkinder strafweise "weggesperrt" zu haben. Das gab Behördensprecherin Nina Bussek am Mittwoch bekannt. Gegen die Frauen war in Richtung Quälen oder Vernachlässigen unmündiger Personen (Paragraf 92 Absatz 2 StGB) und Freiheitsentziehung ermittelt worden.

SN/APA (dpa/Archiv)/Sebastian Golln Die Pädagoginnen wurden nach Bekanntwerden der Vorfälle entlassen