Verdächtige sollen versucht haben, angeblich radioaktives Material für drei Millionen Euro zu verkaufen. Sie gerieten an verdeckte Ermittler aus Moldawien.

Die Operation begann in Moldawien, die Handschellen klickten schließlich in Wien: Wie die europäische Polizeibehörde Europol am Freitag bekannt gab, nahmen österreichische und moldawische Sicherheitsbehörden in Wien mutmaßliche Nuklearschmuggler fest. Die drei Verdächtigen, eine Frau und zwei Männer, sollen versucht ...