Streit führte Wiener Polizei zu Marihuana in Wohnung

Hilferufe in einer Wohnung in Wien-Liesing haben die Polizei am Mittwoch zu einem Marihuana-Dealer geführt. Die Beamten wurden von Nachbarn gerufen, weil diese eine Frau schreien gehört hatten. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte dann fünf Einmachgläser und ein Päckchen Alufolie, jeweils gefüllt mit Cannabiskraut. Ein 24-Jähriger wurde angezeigt, seine Freundin war nach dem Streit unverletzt.

SN/APA (dpa)/Patrick Pleul Streit deckte illegales Geschäft auf