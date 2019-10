Nach dem Mord durch einen Asylbewerber in Wullowitz fordert die Landesregierung in Oberösterreich Konsequenzen durch den Bund.

Der Mordversuch an einem Flüchtlingsbetreuer des Roten Kreuzes und der anschließende Raubmord an einem Landwirt an der oberösterreichisch-tschechischen Grenze in Wullowitz dürften durch einen Streit um Arbeitszeiten ausgelöst worden sein. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sagte am Mittwoch, der verdächtige Asylbewerber habe ...