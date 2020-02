Streit um Gutachten nach Mord an Schwangerer

In einem der bizarrsten Mordfälle seit Jahren - in Kärnten wurde eine hochschwangere Frau in ihrer Wohnung erschlagen in der Badewanne entdeckt - gehen die Aussagen von Justiz und Verteidigung immer stärker auseinander. Ein Verdächtiger sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft. Jetzt stellte die Gerichtsmedizin Innsbruck fest, dass eine DNA-Spur an der Umstandshose des Opfers von einem Unbekannten stammt.

SN/apa Die Wohnung des Opfers wurde nach der Entdeckung des Mordes versiegelt. Neben der Tür hing ein Herz mit dem Spruch: „Familie ist, wo Leben beginnt – und Liebe niemals endet.“