Streit um Scheidung: Mann erstach Frau in Wien-Favoriten

Beim vierten Tötungsdelikt in Österreich in diesem Jahr hat der mutmaßliche Täter in Wien-Favoriten vermutlich die im Raum stehende Scheidung nicht verkraftet. Am Mittwoch eskalierte ein Streit deshalb und der 52-Jährige stach mit einem Gemüsemesser zu, berichtete die Polizei. Die 45-jährige Frau überlebte den Angriff gegen ihren Hals nicht. Der Mann wurde festgenommen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Mann attackierte seine Frau mit einem Gemüsemesser