Streit zwischen zwei Männern in Wien endete mit Bauchstich

Ein 35-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag in einem Fast-Food-Lokal in einem Stadtbahnbogen am Wiener Gürtel im Zuge eines Streits einem 33-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen und ist danach geflüchtet. In der Alser Straße schnappte ihn die Polizei. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung ist laut Polizei vorerst nichts bekannt.

