Strenger Schutz für den Wolf wackelt

Der politische Druck in Europa wächst: Die Raubtiere sollen stärker gejagt werden dürfen. Im EU-Parlament führen die Konservativen eine Allianz zur Änderung der Habitat-Richtlinie an.

Das Thema Wolf ist auf europäischer Ebene angekommen. Große Teile des Parlaments in Straßburg machen mächtig Druck auf die EU-Kommission, tätig zu werden. Es geht darum, die durch europäische Normen streng geschützten Tiere leichter jagen oder, wie es im Jargon heißt, "entnehmen" zu können. Am Dienstag verhandelten alle Fraktionen in Straßburg fieberhaft über eine entsprechende Resolution.

"Nicht der Wolf ist vom Aussterben bedroht, sondern unsere Almwirtschaft", so argumentiert Simone Schmiedtbauer für die ÖVP im EU-Parlament. Von der Europäischen ...