Strengere Corona-Maßnahmen in Problembezirken

Zusätzliche Corona-Vorsichtsmaßnahmen, wie sie nun außerhalb von Tirol erstmals in Südkärnten verhängt wurden, sind auch für mehrere Regionen in anderen Bundesländern ein Thema.

Zuletzt war es um die britische Mutationsvariante des Coronavirus in Österreich rasch wieder vergleichsweise still geworden, obwohl sie als besonders ansteckend gilt. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand die Südafrika-Mutation, insbesondere mit den Binnenkontrollen durch Polizei und Bundesheer bei der Ausreise aus Tirol seit einer Woche. Die Südafrika-Variante ist auch ansteckender und zusätzlich soll der Impfschutz weniger gut greifen bzw. traten in Tirol erste Fälle von Wiederansteckungen bei Personen auf, die bereits eine Coronainfektion durchgemacht hatten.

Laut der Gesundheitsagentur ...