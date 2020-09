Stroh im Wert von 360.000 Euro durch Brand in OÖ vernichtet

Beim Großbrand eines bis obenhin gefüllten landwirtschaftlichen Strohlagers in Bad Wimsbach (Bezirk Wels-Land) ist in der Nacht auf Sonntag Stroh im Wert von rund 360.000 Euro vernichtet worden. Der Schaden an dem etwa 145 Jahre alten Gebäude und darin befindlicher Maschinen konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen.

Elf Feuerwehren waren im Einsatz