Stromausfall im Großraum Innsbruck

Im Großraum Innsbruck ist es am späten Montagvormittag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Kurzzeitig waren 448 Trafostationen in 33 Gemeinden unterversorgt, berichtet die Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung". Tausende Haushalte waren betroffen. Kurze Zeit später waren es laut dem landeseigenen Netzbetreibers Tinetz aber nur mehr 14 Trafostationen in einer Gemeinde.

SN/APA/AFP/CHRISTOF STACHE In der Tiroler Hauptstadt gingen kurzfristig die Lichter aus