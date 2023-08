Strychnin in Mon Chéri: Täter bleibt im Gefängnis

Nach 15 Jahren hinter Gittern beantragte Helmut O. die vorzeitige Haftentlassung. Das Gericht begründete die Ablehnung mit der besonderen Heimtücke des Mordversuchs in der Wachau.

Das Opfer ist jetzt 70 Jahre alt. Es liegt nach wie vor im Wachkoma und muss rund um die Uhr gepflegt werden. Der vom Obersten Gerichtshof zu lebenslanger Haft verurteilte Täter kämpft seit Jahren verzweifelt um seine Freiheit. Doch wie die SN in Erfahrung brachten, wurde auch sein letzter Versuch im Jänner 2023 vom Gericht abgewiesen.

Am Samstag, 9. Februar 2008, erschütterte ein Giftattentat die idyllische Wachau. Hannes Hirtzberger, ÖVP-Bürgermeister von Spitz an der Donau, hatte ein mit dem Rattengift Strychnin versetztes Mon Chéri verzehrt, das er am Vortag vor dem Gemeindeamt an der Windschutzscheibe seines Autos in einem Kuvert vorgefunden hatte. Auf einem vorgedruckten Billett stand geschrieben: "Wollte dir was Wichtiges sagen", auf der Innenseite: "Du bist für mich etwas ganz Besonderes". Seit dem Pralinenkonsum ist der Politiker ein Pflegefall. Das Gift verursachte laut Gutachten "schwere irreparable Schäden des Gehirngewebes".

20 Tage nach dem Mordversuch nahm die Polizei den Heurigenwirt Helmut O. fest, auf dem Billett waren DNA-Spuren von ihm entdeckt worden. Er wurde vom Landesgericht Krems zunächst zu 20 Jahren Haft verurteilt, dem Höchstgericht war das zu wenig. Es erhöhte die Strafe wegen der besonderen Heimtücke des Verbrechens auf lebenslang. Helmut O. beteuerte stets seine Unschuld und versuchte in mehreren Wiederaufnahmeanträgen mittels Privatgutachten zu beweisen, dass die Tat so nicht passiert sein konnte. Das Opfer habe nämlich deutlich mehr Gift zu sich genommen, als in die Praline normalerweise passen würde. Das Gericht sah in den Einbringen keine neuen Beweismittel und lehnte mehrmals einen neuen Strafprozess ab.

Zuletzt hat der jetzt 71 Jahre alte Niederösterreicher einen Antrag auf bedingte Entlassung gestellt. Denn das Strafgesetzbuch sieht in Paragraf 46, Absatz 6, vor: "Ein zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe Verurteilter darf nur bedingt entlassen werden, wenn er mindestens fünfzehn Jahre verbüßt hat und anzunehmen ist, dass er keine weiteren strafbaren Handlungen begehen werde."

Doch Helmut O., der in der Justizanstalt Krems-Stein seine Freiheitsstrafe verbüßt, blitzte erneut ab: Laut Florian Wetter, Sprecher des Landesgerichtes Krems, wurde eine vorzeitige Entlassung von einem Kremser Einzelrichter am 25. Jänner 2023 "aus spezialpräventiven Gründen" abgewiesen. Auch ein psychiatrisches Gutachten soll sich gegen die vorzeitige Freilassung ausgesprochen haben. Das Urteil wurde am 23. März 2023 vom Oberlandesgericht Wien bestätigt.

Wie sich nämlich im Geschworenenprozess herausgestellt hatte, war der Verurteilte besonders perfide vorgegangen. Zwei Söhne sagten damals als Zeugen vor Gericht, ihr Vater habe sie eindringlich aufgefordert, in Marillengläser zu spucken. Offensichtlich wollte der 71-Jährige seine DNA verfälschen. Zudem soll er mehrmals gedroht haben, Hirtzberger umzubringen, wie auch eine Tochter als Zeugin aussagte. Als Motiv galten Streitigkeiten mit dem Bürgermeister, der als Baubehörde ein Projekt verhindert haben soll. Helmut O. hatte demnach Pläne für ein Thermalhotel im Ort, für die er eine Umwidmung von Weinbauflächen in Bauland gebraucht hätte.

Die Familie des Insassen genießt in Spitz nach wie vor großes Ansehen. Dem Onkel des Verurteilten ist sogar ein eigener Weg gewidmet, der vom Heurigenrestaurant Klosterhof bis zum Radweg an der Donau führt. "Die Familie hat in den 1960er-Jahren der Gemeinde viele Gründe geschenkt bzw. sehr billig verkauft. Als Dank wurde ihm dieser Weg gewidmet, der entlang des ehemaligen Hauses der Familie führt", erzählt Lucas Nunzer, Archivar von Spitz. Die Familie sei früher sehr wohlhabend gewesen und habe Weingüter in drei Ortschaften besessen. Helmut O. hatte den Klosterhof von seinem Onkel geerbt.

Nach seiner Verurteilung war das Heurigenrestaurant verkauft worden.