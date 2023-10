500 Stück illegale Pyrotechnik in Wien sichergestellt

Bei einer Schwerpunktaktion am Samstag auf zwei Wiener Bahnhöfen haben Beamte der Bereitschaftseinheit 500 Stück illegale Pyrotechnik sichergestellt. Es handelte sich hauptsächlich um verbotene Blitzknallsätze. In einem Fall wurde auch eine verbotene Waffe, ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker, vorgefunden. Zwei Jugendliche wurden angezeigt. Die Aktionen fanden am Bahnhof Meidling und Bahnhof Floridsdorf statt.

Zwei Jugendliche angezeigt