Stürmische Unwetterfront sorgte für viel Schaden in Kärnten

Eine Unwetterfront ist am Donnerstag ab 2.00 Uhr in der Nacht über Kärnten gezogen und hat für rund 300 Feuerwehreinsätze in den mittleren und östlichen Landesteilen gesorgt. Wie Hans-Jörg Rossbacher von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) auf APA-Anfrage sagte, war in dieser Unwetternacht der Sturm das größte Problem. Bäume wurden geknickt, entwurzelt oder stürzten auf Straßen, Häuser, Dächer, Fahrzeuge und Stromleitungen. Berichte über Verletzte gab es vorerst nicht.

Erneut zogen in der Nacht schwere Unwetter über das Land.