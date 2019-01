Stürze vom Sessellift - wie Unfälle verhindert werden könnten

In jeder Skisaison fallen Kinder in die Tiefe. Wiederholt hat sich der Sicherheitsbügel als Ursache für Unfälle herausgestellt. Liftbetreiber könnten diese Schwachstelle beheben.

Fast schon wortident findet man jedes Jahr während der Skisaison folgende Schlagzeilen: "Siebenjähriger stürzte von Sessellift ab"; "Neunjährige stürzt aus Sessellift sechs Meter ab"; "Zehnjähriger von Sessellift abgestürzt und schwer verletzt". Auch die Unfallursachen sind in allen Fällen ähnlich: Kinder rutschen entweder unter dem Liftbügel durch und fallen zu Boden oder sie können den Sicherheitsbügel nach dem Losfahren nicht schließen beziehungsweise öffnen diesen vor der Bergstation zu früh, geraten in Panik und stürzen in die Tiefe.