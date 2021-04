Stundenlang warten auf Tests im Bezirk Braunau

Ausreisekontrolle führt zu Engpässen. Aus dem Innviertel kamen viele Pendler zu spät zur Arbeit.

Der Unmut in der Bevölkerung im Bezirk Braunau ist groß. Nicht, weil die Bürger einen negativen Coronatest vorlegen müssen, wenn sie die Bezirksgrenzen verlassen wollen. Auch nicht, weil sie sich nicht testen lassen wollen. Sondern deshalb, weil die Testkapazitäten einfach nicht ausreichen.

Die Folge: lange Schlangen an den Stationen und stundenlanges Anstellen. Was wiederum dazu führte, dass Bedienstete, die im benachbarten Salzburg ihren Arbeitsplatz haben, am Ostermontag und am Dienstag zu spät zur Dienststelle kamen. "Es gibt nichts ...