Stundenlange Löscharbeiten bei Waldbrand in Kleinzell

Bei einem Waldbrand am Buchenschopf in Kleinzell in Niederösterreich sind am Samstag 120 Feuerwehrmitglieder aus drei Bezirken stundenlang im Einsatz gestanden. Ein Hubschrauber des Innenministeriums warf Löschwasser ab. Vor Einbruch der Dunkelheit konnte "Brand aus" gegeben werden, in den Nachtstunden wurden noch Glutnester abgelöscht, teilte das Bezirkskommando Lilienfeld mit.

