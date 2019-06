Stundenlanger Feuerwehreinsatz nach Lkw-Brand auf A2 in NÖ

Der Brand eines Lkw beim Knoten Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) auf der Südautobahn (A2) hat in der Nacht auf Freitag die Feuerwehren über mehrere Stunden hinweg gefordert. Die Löscharbeiten gestalteten sich unter anderem deshalb so schwierig, weil das Schwerfahrzeug Autobatterien an Bord hatte. Nach Angaben der FF Neunkirchen-Stadt kam es zu kleineren Explosionen der Ladung.

