Sturm erreichte am Semmering Spitzenwert von 155 km/h

Sturmspitzen von 155,2 km/h sind am Sonntag am Semmering/Sonnwendstein auf 1.500 Meter Seehöhe in Niederösterreich gemessen worden. Auf den Plätzen folgten der Sonnblick (Salzburg, 3.109 Meter Seehöhe) mit 138,2 km/h und der Feuerkogel (Oberösterreich, 1.618) mit 136,4 km/h, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

"Der Sturm hält am Nachmittag noch an und klingt im Laufe der Nacht ab", so die Prognose. Auf der Jubiläumswarte in Wien wurden 122,4 km/h gemessen (Werte bis 13.00 Uhr). Der Spitzenwert in der Steiermark lag mit 119,9 km/h in Mariazell, im Burgenland bei 103 km/h in Podersdorf, in Kärnten mit 101,5 km/h auf der Villacher Alpe (2.117 Meter Seehöhe), in Tirol am Innsbrucker Flughafen mit 104 km/h und in Vorarlberg mit "nur" 82,4 km/h auf 2.805 Meter Seehöhe am Valluga.

Das Sturmtief Nadia hat sich am Sonntag von Skandinavien in Richtung Nordosteuropa verlagert und zog auch über Österreich. Schon in der Nacht zogen schwere Stürme etwa über Teile Oberösterreichs und haben laut Feuerwehr vor allem in den Bezirken Steyr-Land, Grieskirchen und Schärding Schäden angerichtet. Umstürzende Bäume sorgten teilweise für Stromausfälle. Die Hinterstoder Bergbahnen mussten wegen der Sturmsituation am Sonntag ihren Betrieb einstellen.

Arbeitsschiff trieb auf Donau ab

Ein Arbeitsschiff ist in der Nacht auf Sonntag aufgrund des starken Windes im Ennshafens (Bezirk Linz-Land) abgerissen und auf die Donau abgetrieben. Das Schiff mit der Größe von 18 mal 11 Metern wurde nach rund eineinhalb Stunden Suche im Bereich Au an der Donau gesichtet und geborgen. Es entstand laut Polizei kein Schachen und keine konkrete Gefährdung von Menschen.

Sturm im Norden Europas

In Schottland ist ein Mensch durch Sturm "Malik" ums Leben gekommen. Eine Frau wurde in Aberdeen von einem herabstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei in dem britischen Landesteil am Samstag mitteilte. An der schottischen Ostküste wurden Windgeschwindigkeiten von fast 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Sicherheitshalber wurden zwei Fußball-Erstligaspiele abgesagt.

Auch in Nordengland richtete der Sturm Schäden an. Landesweit waren mehr als 60.000 Wohnungen ohne Strom, weil Leitungen gekappt wurden.

Mittlerweile trafen Vorläufer von "Malik" auf Dänemark. 10.000 Rettungskräfte standen dort bereit, wie die Agentur Ritzau meldete. In Frederikssund wurden 20 Menschen, die auf tägliche Pflege angewiesen sind, vorsichtshalber an sichere Orte gebracht, berichtete der Sender TV2. Falls es zu Überflutungen komme, könne eine Versorgung dieser Menschen nicht sichergestellt werden, hieß es zur Begründung. Auf der Insel Seeland, auf der auch die Hauptstadt Kopenhagen liegt, wurde nach Angaben des Senders DR fast der gesamte regionale Zugverkehr vorsorglich eingestellt.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Orkanböen an der Küste

Umgestürzte Bäume, lose Dachziegel und umgekippte Baustellenabsperrungen - das Sturmtief "Nadia" hat in Norddeutschland für Hunderte Einsätze von Polizei und Feuerwehren gesorgt. Allein in Hamburg habe es bislang rund 300 Unwetter-Einsätze gegeben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen.

Auch in Schleswig-Holsteins kam es bis Sonntagmorgen zu zahlreichen Einsätzen. Allein im Norden des Landes mussten die Feuerwehren etwa 120 Mal ausrücken.

Wegen des schweren Sturms war der Bahnverkehr im Norden und Nordosten Deutschlands am Sonntagmorgen beeinträchtigt. Die Probleme sollten voraussichtlich bis in die Mittagsstunden anhalten, teilte die Deutsche Bahn mit.

Ein Toter nach Sturm in Polen

Auch in Polen richtete der Sturm schwere Schäden an. Ein 27-Jähriger starb, als ein Baum am Sonntag auf sein Auto stürzte. Bei dem Unfall in der nördlichen Woiwodschaft Pommern wurde ein weiterer Mensch verletzt. Landesweit rückte die Feuerwehr zu Tausenden Einsätzen aus. Die Einsatzkräfte räumten umgefallene Bäume von den Straßen und sicherten Dächer. Nach Behördenangaben waren in Polen rund 680 000 Haushalte wegen beschädigter Leitungen ohne Strom.

Auch in Tschechien sorgten umgestürzte Bäume für viele Einsätze der Feuerwehr. Mehr als 30 000 Haushalte waren von Stromausfällen betroffen. Im Bahnverkehr kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. In den Mittelgebirgen erreichten die Windböen Orkanstärke.