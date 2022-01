Sturm erreichte am Semmering Spitzenwert von 155 km/h

Sturmspitzen von 155,2 km/h sind am Sonntag am Semmering/Sonnwendstein auf 1.500 Meter Seehöhe in Niederösterreich gemessen worden. Auf den Plätzen folgten der Sonnblick (Salzburg, 3.109 Meter Seehöhe) mit 138,2 km/h und der Feuerkogel (Oberösterreich, 1.618) mit 136,4 km/h, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. "Der Sturm hält am Nachmittag noch an und klingt im Laufe der Nacht ab", so die Prognose.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Windstärken nehmen bis in die Nacht ab