Sturm im Bezirk Baden: Feuerwehr muss mehrfach ausrücken

Sturm hat am Donnerstag in Niederösterreich für Feuerwehreinsätze gesorgt. Im Bezirk Baden stürzten durch Böen mit über 70?km/h mehrere Bäume um. In Berndorf musste vorübergehend eine Zugstrecke gesperrt werden, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Ein Baum war auf das Bahngleis gestürzt, die Feuerwehr entfernte das Hindernis. In Badener Ortsteil Leesdorf rückte die FF aus, weil mehrere Bäume auf die Waschhalle der Wiener Lokalbahn zu fallen drohten.

SN/APA/FF SIEGENFELD/UNBEKANNT Bäume wurden entwurzelt