Sturmeinsätze für Feuerwehren in Niederösterreich

Sturm hat am Sonntag für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Schwere Schäden seien vorerst nicht bekannt, sagte Franz Resperger, Sprecher des Landeskommandos, am Vormittag auf APA-Anfrage. In Traiskirchen (Bezirk Baden) wurde ein Helfer von einer Baumkrone getroffen und verletzt.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Feuerwehren in Niederösterreich im Sturmeinsatz