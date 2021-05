Sturmschaden an Wiener U-Bahn - Corona-Teststraßen zu

Anhaltender starker Wind hat am heutigen Sonntag zu Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens in Wien geführt. Wegen eines Sturmschadens ist in der Früh der Betrieb der U-Bahn-Linie U4 unterbrochen worden. Wie die Wiener Linien mitteilten, verkehrte die U4 nur zwischen Hütteldorf und Längenfeldgasse sowie zwischen Kettenbrückengasse und Heiligenstadt. Zuvor hatte die Stadt bereits die Schließung ihrer Freiluftteststraßen für das Coronavirus bekanntgegeben.

SN/APA/STADT WIEN/DAVID BOHMANN Open-Air-Teststraße auf der Wiener Donauinsel (Archivbild)