Sturmtief "Fabienne" forderte ein Todesopfer in Deutschland

Kaum hat der Herbst kalendarisch begonnen, ist ein schwerer Sturm über Mitteleuropa gezogen. Die Auswirkungen waren vor allem in Deutschland dramatisch: Eine Frau in Bayern starb, ein kleiner Bub schwebt in Lebensgefahr. In Süd- und Mitteldeutschland mussten viele Straßen gesperrt werden, weil umgestürzte Bäume den Weg versperrten. Auch am Flughafen Frankfurt gab es Probleme.

SN/APA (dpa)/R.Priebe /Pr-Video Vor allem umgestürzte Bäume bereiteten Probleme