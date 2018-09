Sturmtief Fabienne: Todesopfer in Deutschland, geringe Schäden in Österreich

Das Sturmtief "Fabienne", das in Deutschland große Schäden angerichtet und auch eine Tote gefordert hat, ist in der Nacht deutlich abgeschwächt nach Österreich gekommen. Hierzulande waren die Auswirkungen weniger dramatisch als befürchtet. Meteorologen reduzierten die Sturmwarnung bereits in der Nacht, weil starke Gewitter in Bayern die Front erheblich abgeschwächt hatten.

Die Schäden in Österreich hielten sich in Grenzen. In Maria Enzersdorf in Niederösterreich wurde ein Veranstaltungszelt auf dem Freizeitgelände Südstadt schwer beschädigt, teilte die dortige Freiwillige Feuerwehr mit. Die Sturmschäden in Niederösterreich seien allgemein äußerst gering, teilte Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando am Montag in der Früh mit. Er berichtete von etwa 35 Einsätzen insbesondere wegen umgestürzter Bäume und loser Dachziegel.

"Die von den Meteorologen vorhergesagte Sturmkatastrophe ist in Niederösterreich zum Glück ausgeblieben", resümierte der Sprecher. Aus diesem Grund hätten die Feuerwehren ihre erhöhte Alarmbereitschaft bereits nach Mitternacht wieder aufheben können.

Die Wiener Feuerwehr meldete in der Nacht rund zwei Dutzend Einsätze, Großeinsatz oder Personenschäden habe es keine gegeben, teilte Berufsfeuerwehrsprecher Christian Feiler der APA mit.

Sturm im Ennstal - Feuerwehren im Einsatz

Im Ennstal und im Ausseerland (Steiermark) kam es ebenfalls zu mehreren Einsätzen. So musste die Feuerwehr Öblarn im Walchental mehrere umgestürzte Bäume beseitigen. In Stein an der Enns fielen Bäume über die Sölkpasslandesstraße und durchtrennten ein Stromkabel, bei Bad Aussee blockierte ein Felssturz die B 145. In Mitterberg-St. Martin (Ortsteil Dorf) stürzte ein Baum auf eine Stromleitung, Feuer brach aus, das allerdings durch den starken Regen von selbst gelöscht wurde. Die Feuerwehr richtete einen Brandschutz ein.

Frau erschlagen, Kind in Lebensgefahr

Die Auswirkungen des Sturms über Mitteleuropa waren vor allem in Deutschland dramatisch: Auf einem Campingplatz in Bayern stürzte am Sonntagabend ein Baum um und erschlug eine 78 Jahre alte Frau, wie die Polizei im Landkreis Bamberg mitteilte. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

In Baden-Württemberg wurde ein vierjähriger Bub von einem umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt. Eine Orkanböe kippte in Epfenbach im Rhein-Neckar-Kreis eine große Buche auf das Auto, in dem das Kind saß. Laut Polizei erlitt der Bub dabei schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

In weiten Teilen Süd- und Mitteldeutschlands mussten Straßen gesperrt und von Bäumen befreit werden. Auch der Flughafen Frankfurt - Deutschlands größter Airport - meldete am Sonntagabend Probleme.

Der Sturm machte sich auch in der benachbarten Schweiz bemerkbar. Dort wirbelte "Fabienne" vor allem den Flugverkehr durcheinander, wie die Agentur SDA berichtete. An den Flughäfen Zürich, Basel und Genf gab es am Abend bei fast allen Starts und Landungen deutliche Verspätungen.

153,7 km/h - im Semmeringgebiet war Fabienne am stärksten

Der erste Herbststurm des Jahres fegte in der Nacht auf Montag mit Windspitzen über 100 km/h über Österreich. Der höchste Wert wurde nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonnwendstein (1.500 m Seehöhe) im niederösterreichischen Semmeringgebiet mit 153,7 km/h gemessen. Aber auch die Niederungen bekamen die Ausläufer des Tiefs "Fabienne" zu spüren.

An zweiter Stelle der Sturmspitzen lag der Buchberg (460 m Seehöhe) im Wienerwald mit 137,2 km/h, gefolgt vom Feuerkogel (1.618 m) in Oberösterreich mit 127,1 km/h. Dahinter landeten Reichenau a.d. Rax (488 m) mit 120,6 km/h, die Wiener Jubiläumswarte (450 m) mit 119,9 km/h und der Schöckl (1.443 m) im Grazer Bergland mit 119,2 km/h.

Recht stürmisch fiel die Nacht auch in der niederösterreichischen Bezirkshauptstadt Wiener Neustadt mit 101,5 km/h aus. In Ranshofen bei Braunau (OÖ) brachte es "Fabienne" auf 96,5 km/h. Knapp über 90 km/h lagen die Spitzen laut ZAMG beispielsweise noch in Kremsmünster, Eisenstadt und Gröbming, knapp darunter in der Wiener Innenstadt. Im Lauf des Montags sollte der Wind nachlassen, ab Dienstag steht ruhiges Herbstwetter ins Haus.

Quelle: APA