Sturmtief "Sabine": Es kann in Salzburg turbulent werden

Wetterexperten rechnen mit Sturmschäden und mahnen zur Vorsicht.

Die Ferienwoche in den Bundesländern Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und Burgenland beginnt wenig einladend: Regen, Schnee, Kälte und Sturmböen. Nur kurz nachdem der Sturm "Petra" Österreich verlassen hat, fegt ab Montag das Sturmtief "Sabine" durch weite Teile des Bundesgebiets. "Montagvormittag kann es insbesondere in Oberösterreich und im Norden von Salzburg turbulent werden", sagt Josef Haslhofer, Sprecher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Zu rechnen sei mit Windspitzen von 80 bis 110 km/h, danach breite sich das Sturmtief auch auf die Bundesländer Steiermark, Kärnten und Burgenland aus, wobei der Süden insgesamt "nicht so betroffen sein wird", betont Haslhofer. Was bedeutet diese Wettersituation nun für die zahlreichen Skiurlauber in Österreich? "Es ist schon ratsam, sich für Montag und Dienstag ein Ersatzprogramm zu überlegen", sagt der ZAMG-Sprecher. Freilich könne man am Montag gleich in der Früh zwei Stunden Skilaufen, aber es könne dann eben sehr schnell gehen. Und: Wenn die Urlauber ihr Zeitfenster zu sehr ausreizen würden, könne es dann zu Problemen kommen. Haslhofer rechnet auch damit, dass einige Liftbetreiber den Betrieb ihre Skilifte aus Sicherheitsgründen temporär einstellen werden: "Montagmittag ist das Wetter leider sehr schlecht und auch der Dienstag wird in der Summe ein eher ungemütlicher Tag."

SN/dopsch Die Windstärken

In der Nacht auf Dienstag kommt eine zweite Front

Nach der ersten Sturmfront Montagvormittag - sie wird ab zehn Uhr maximal vier Stunden dauern - ist in der Nacht auf Dienstag mit einer weiteren Sturmfront zu rechnen. "Diese ist dann aber nicht mehr so stark, wir rechnen mit rund 80 km/h", erläutert der Wetterexperte. Durch das Sturmtief "Sabine" ist es möglich, dass Bäume umstürzen und es zu Sperren von Straßen und Bahnlinien kommen kann. Bereits am Sonntag haben die ÖBB via Twitter eine Sturmwarnung ausgegeben: "Aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten kann es immer wieder zu Streckenunterbrechungen wegen umgestürzter Bäume oder anderen Gegenständen kommen."

Auch das Land Salzburg hat vor dem Sturmtief gewarnt. "Da es nicht nur auf den Bergen sehr stürmisch werden wird, haben wir wenige, aber wichtige Empfehlungen zusammengestellt", sagte Markus Kurcz, Leiter des Katastrophenschutzes in Salzburg. Die Abteilung rät etwa dazu, den Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden. Von Spaziergängen im Wald oder in Parkanlagen wird abgeraten. Weitere Tipps: Lose Gegenstände auf Balkonen und Terrassen befestigen oder gut verstauen. Markisen einfahren und Fenster wie Rollläden schließen. Autos - wenn möglich - in Garagen abstellen. Keine Reparaturarbeiten während der Sturmspitzen durchführen, insbesondere nicht auf Dächer steigen.

Mit einer Entspannung der Lage sei, so die Wetterexperten, erst ab Mitte der Woche zu rechnen. Der Wetterdienst Ubimet prognostizierte am Sonntag einen der schadensträchtigsten Stürme der vergangenen Jahre. "Am Bodensee sowie in Oberösterreich treten im Zuge der Kaltfront auch Gewitter auf in deren Umfeld sind einzelne Orkanböen um die 120 km/h durchaus möglich", sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. Auf den Bergen wiederum lasse die Kombination aus Sturm und Neuschnee die Lawinengefahr in allen Lagen wieder deutlich ansteigen.

In Deutschland hat "Sabine" das Ausmaß eines Orkans angenommen. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen, auch beim Bahn- und Fährverkehr kam es zu Einschränkungen. Etliche Schulen bleiben am Montag geschlossen, Sport- und Konzertveranstaltungen, etwa der Auftritt von Schlagerstar Andrea Berg Sonntagabend in der westfälischen Halle, wurden abgesagt. Die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für einzelne Landesteile ausgegebenen Unwetterwarnungen dauern bis Montagabend an.

Stadt sperrt Friedhöfe, Parks, Stadtberge und Hellbrunn

Wegen der möglichen Orkanböen hat der Katastrophenschutz des Landes eine Sturmwarnung herausgegeben, die weite Konsequenzen nach sich zieht.

"Auf Anordnung des Amtes für Öffentliche Ordnung als Bezirksverwaltungsbehörde bleiben in enger Abstimmung mit den städtischen Betrieben die Friedhöfe, Parks, Stadtberge sowie Hellbrunn und Hellbrunner Allee am Montag geschlossen. Dies gilt von der Früh weg bis zur Entwarnung", sagte Amtsleiter Michael Haybäck. Die Bevölkerung wird aufgerufen, während des Sturms unnötigen Aufenthalt im Freien, speziell unter bzw. in der Nähe von Bäumen zu unterlassen.

"Eine hier mögliche Gefahrenlage ist für den Einzelnen sehr schwer zu erkennen. Oft führt eine Verkettung von Ereignissen zu unvorhersehbaren Schäden oder Verletzungen", so Haybäck. Keinesfalls dürften daher am Montagvormittag Stadtparks und Friedhöfe besucht werden oder Wanderungen bzw. Ausflüge auf die Stadtberge stattfinden.

Die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg sei auf allfällige Einsätze vorbereitet. "Wenn nötig, stehen auch die Mannen der Feuerwache Gnigl bereit", sagte Branddirektor Reinhold Ortler.

Generell gibt der Katastrophenschutz folgende Verhaltensempfehlungen ab:

Lose Gegenstände wie Terrassen- und Balkongarnituren oder Blumentöpfe befestigen bzw. wegräumen und Markisen einfahren. Fensterläden bzw. Rollläden schließen sowie Autos wenn möglich in Garagen abstellen.

Weiters wird empfohlen, Aufenthalte im Freien wenn möglich vermeiden und auch auf Spaziergänge (auch "Gassi-Gehen") im Wald und in Parkanlagen zu verzichten.

Ratsam sei auch, keine Reparaturarbeiten während der Sturmspitzen durchzuführen, insbesondere nicht auf Dächer steigen (akute Gefahr für Leib und Leben). Besondere Vorsicht sei aufgrund des starken Windes auch im Straßenverkehr geboten. Es sei auch möglich, dass es zu Stromausfälle komme.