Sturmwarnung: Windstärken bis 130 km/h werden für heute erwartet

Schon in der Nacht auf Sonntag führte heftiger Wind und auf Stromleitung fallende Bäume in Teilen Oberösterreichs zu Stromausfällen. Erste Skigebiete könnten heute geschlossen bleiben. Ein Sturm mit bis zu 130 km/h fegt über Österreich.

Das Sturmtief Nadia verlagere sich von Skandinavien in Richtung Nordosteuropa und liege am Sonntag ziemlich genau bei Riga, der Hauptstadt Lettlands. Die zugehörige Kaltfront überquere schon in den Morgenstunden am Sonntag den Osten Österreichs, schreibt die Unwetterwarnzentrale auf ihrer Homepage. Gleichzeitig verstärke sich ein blockierendes Hoch über dem Atlantik und die Druckgegensätze nehmen von der Ostsee bis zu den Ostalpen deutlich zu.

Bereits in der Nacht auf Sonntag frischten im Norden und Osten kräftiger West- bis Nordwestwind auf. Der Höhepunkt werde im Laufe des Sonntags erreicht: Vom Wald- und Weinviertel über das Mostviertel und Wien bis ins Nordburgenland, zum Alpenostrand und zur Obersteiermark sind im Tagesverlauf verbreitet teils schwere Sturmböen um 100 km/h zu erwarten. Laut ORF-Wetterdienst könnten es auf den Bergen von den Hohen Tauern bis zur Rax sogar 130 km/h werden.

Zudem müsse man hier auch mit vereinzelten, schnell durchziehenden Schnee- oder Graupelschauern rechnen. Auch der Nordföhn erreiche von den Tauern bis zum Semmering-Wechsel Gebiet und dem Grazer Bergland Sturmstärke mit Böen teils bis 100 km/h. Die Lawinengefahr steige durch den vom Wind verfrachteten Schnee weiter an. Der Sturm dürfte sich erst in der Nacht auf Montag legen.

Auch in Salzburg stürmischer Wind erwartet

Dichte Wolken und teils kräftigen Regen oder Schneefall kündigt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für Sonntag in Salzburg an. Im Laufe des Vormittags sinke die Schneefallgrenze auf 800m bis 500m, ab Mittag klinge der Niederschlag allmählich ab. Der Nachmittag sollte überall noch etwas Sonnenschein bringen. Der Wind weht verbreitet lebhaft bis stark, teils stürmisch aus West bis Nordwest und wird zum Abend hin wieder schwächer. Frühtemperaturen: 1 bis 4 Grad, Höchstwerte: 2 bis 6 Grad.

Sturm im Norden Europas

In Schottland ist ein Mensch durch Sturm "Malik" ums Leben gekommen. Eine Frau wurde in Aberdeen von einem herabstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei in dem britischen Landesteil am Samstag mitteilte. An der schottischen Ostküste wurden Windgeschwindigkeiten von fast 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Sicherheitshalber wurden zwei Fußball-Erstligaspiele abgesagt.

Auch in Nordengland richtete der Sturm Schäden an. Landesweit waren mehr als 60.000 Wohnungen ohne Strom, weil Leitungen gekappt wurden.

Mittlerweile trafen Vorläufer von "Malik" auf Dänemark. 10.000 Rettungskräfte standen dort bereit, wie die Agentur Ritzau meldete. In Frederikssund wurden 20 Menschen, die auf tägliche Pflege angewiesen sind, vorsichtshalber an sichere Orte gebracht, berichtete der Sender TV2. Falls es zu Überflutungen komme, könne eine Versorgung dieser Menschen nicht sichergestellt werden, hieß es zur Begründung. Auf der Insel Seeland, auf der auch die Hauptstadt Kopenhagen liegt, wurde nach Angaben des Senders DR fast der gesamte regionale Zugverkehr vorsorglich eingestellt.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Orkanböen an der Küste

Auch im Norden Deutschlands stand eine stürmische Nacht bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Sturm bis hin zu Orkanböen an der Küste und in der Nordosthälfte des Landes. In Schottland warnte der Wetterdienst trotz des Abzugs von "Malik" vor weiteren heftigen Winden sowie starkem Regen. Im Norden der britischen Inseln war ein neuer Sturm im Anmarsch, den die Behörden "Carrie" tauften.