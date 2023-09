Suchaktion nach Bewaffnetem in Kärnten beendet

Eine groß angelegte Suchaktion der Polizei nach einem möglicherweise bewaffneten Mann ist am Mittwoch im Bezirk St. Veit an der Glan angelaufen. Gesucht wird nach einem Mann, der in Verdacht steht, ein "Strafrechtsdelikt mit möglicherweise sexuellem Inhalt" begangen zu haben, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Die Suchaktion wurde am Nachmittag ohne Ergebnis beendet, sie soll am Donnerstag fortgesetzt werden.

Die groß angelegte Suchaktion fand im Bereich der Burg Hochosterwitz statt. Details zu den Vorwürfen gegen den Verdächtigen wurden vorerst nicht bekanntgegeben: "Die Ermittlungen stehen ganz am Anfang", sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio. Man gehe davon aus, dass der Gesuchte eine Schusswaffe bei sich trägt. Aber: "Aufgrund der jetzigen Einschätzung der Einsatzleitung ergibt sich keine Bedrohung für die Bevölkerung", so Dionisio.