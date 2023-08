Suchaktion nach Kajakunfall in der Steiermark unterbrochen

Ein 16-jähriger Tscheche ist am Samstag zu Mittag mit einem Kajak auf der Salza in Palfau (Bez. Liezen) in der Steiermark gekentert und in den Fluss gestürzt. Der Jugendliche wurde laut Polizei von der starken Strömung unter Wasser gezogen. Eine großangelegte Suchaktion mit Beteiligung der Wasserrettung, Feuerwehr mit Tauchern und Hubschraubern des Innenministeriums sowie des Bundesheeres und des ÖAMTC wurde gestartet.

Aufgrund der starken Strömung musste ein Taucher seinen Einsatz abbrechen, doch auch ein angeforderter Tauchroboter scheiterte an der Strömung. Gegen 18:20 Uhr wurde die Suche ergebnislos abgebrochen, am Sonntag um 7:30 Uhr soll die Suche fortgesetzt werden, teilte das Bereichsfeuerwehrkommando Liezen am Samstagabend mit. Insgesamt waren rund 90 Personen bei der Suche im Einsatz.