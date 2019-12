In den Tiroler Kalkkögeln im Bereich der Schneiderspitze (Bezirk Innsbruck-Land) hat am Dienstagvormittag eine Lawine eine Suchaktion ausgelöst. Laut ersten Informationen der Polizei dürfte eine Person im alpinen Gelände verschüttet und verletzt sein. Der Hubschrauber Libelle sei mit einem Suchhund an Ort und Stelle, hieß es.

Quelle: APA