Suchaktion nach Sechsjährigem in der Salzach

In Bruck an der Großglocknerstraße (Pinzgau) ist seit Samstagnachmittag in der Salzach eine groß angelegte Suchaktion nach einem Sechsjährigen im Laufen. Wasserrettung, Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz sind im Großeinsatz. Der Bub hielt sich gemeinsam mit einem zweiten Kind am Abfluss des Zeller Sees auf. Er fiel ins Wasser, wurde von der Strömung mitgerissen und in die Salzach geschwemmt. Das zweite Kind wurde laut Wasserrettung von Passanten aus dem Wasser gerettet.

SN/APA/WR SALZBURG/UNBEKANNT In der Salzach wird nach einem vermissten Sechsjährigen gesucht