In Tirol sind Donnerstagvormittag zwei Suchaktionen nach möglichen Verschütteten nach Lawinenabgängen gestartet worden. In St. Anton seien vermutlich zwei Personen verschüttet worden. In Sölden könnte eine Person von den Schneemassen erfasst worden sein, hieß es seitens der Polizei zur APA. Nähere Details sind bisher nicht bekannt.

Quelle: APA