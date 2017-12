Suche nach Ursache für verheerenden Brand in der Steiermark

Nach dem tödlichen Brand in einem weststeirischen Haus werden am Mittwoch die drei Todesopfer obduziert und die Ursachensuche fortgesetzt. Außerdem soll am Vormittag der Entdecker des Feuers, der 33-jährige Lebensgefährte der 29-jährigen Mutter des Hauses, befragt werden. Die Frau hat bei dem Feuer ihren zweijährigen Sohn sowie ihre 70-jährige Mutter und eine 77-jährige Angehörige verloren.

SN/APA (Scheriau)/ERWIN SCHERIAU Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern ab