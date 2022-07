Suche nach vermisstem Pfarrer wird am Sonntag fortgesetzt

Nach den schweren Unwettern vergangenen Freitagabend im Tiroler Stubaital bleibt ein Pfarrer, der in seinem Auto sitzend von den Fluten mitgerissen worden war, weiter vermisst. Die Suche nach dem Geistlichen werde an diesem Sonntag fortgesetzt, sagte Konrad Kirchebner von der Tiroler Wasserrettung am Donnerstag zur APA. Derzeit sei der Wasserstand der Ruetz noch zu hoch, daher habe man sich nach Dursicht der Wetterdaten und Beurteilung des Abflussgeschehens dafür entschieden.

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL Wasserstand der Ruetz noch zu hoch für Fortsetzung der Suche (Archivbild)