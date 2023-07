Suche nach Wahrheit am Seziertisch

Vom Frauenschwarm Jack Unterweger über die Mordschwestern von Lainz bis zur "Eisprinzessin", die zwei Ex-Liebhaber einbetonierte: Ein ehemaliger Gerichtsmediziner gibt bizarre Einblicke in seine jahrzehntelange Arbeit.

"Man sieht, was andere nur im Fernsehen sehen", sagt Johann Missliwetz bei einem Treffen in einem gemütlichen Café in der Wiener Innenstadt. TV-Krimis und auch Kriminalromane mag er nicht so gern, zu gut kennt er die Realität. "Dilettanten wollen sich ...