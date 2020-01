Suchen nach Ursache für Brand mit drei Toten in Steiermark

Nach dem Feuer Dienstagfrüh in einem weststeirischen Haus, in dem drei Menschen starben, steht nun die Ermittlung der Brandursache im Fokus. Brandermittler, Sachverständige und die Tatortgruppe der Polizei waren am Mittwoch in der Brandruine in der Ortschaft Pack aktiv. Ferner soll eine Obduktion der sterblichen Überreste endgültige Klarheit über Identität und Todesursache bringen.

SN/APA (BFV Voitsberg)/UNBEKANNT Bei dem Brand eines Einfamilienhauses kamen drei Menschen ums Leben