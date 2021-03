Südafrika-Mutation in sieben von neun Bundesländern

Die sogenannte Südafrika-Mutation des Coronavirus ist aktuell nicht nur in Tirol, sondern in insgesamt sieben Bundesländern nachgewiesen. Sie trägt allerdings kaum zum Infektionsgeschehen bei. Das hat das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf APA-Anfrage bekannt gegeben.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Das trägt aber kaum zum Infektionsgeschehen bei