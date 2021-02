Südafrikanische Corona-Variante in Vorarlberg nachgewiesen

Die südafrikanische Variante des Coronavirus ist nun auch in Vorarlberg nachgewiesen worden. Bei den Infizierten handle es sich um ein "Vorarlberger Ehepaar mit Schweiz-Bezug", so Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher am Donnerstagmittag in einer Aussendung. Nach Vorliegen des Resultats der Sequenzierung habe man unverzüglich eine nochmalige und erweiterte Umgebungsuntersuchung und die Testung aller Kontaktpersonen eingeleitet.

