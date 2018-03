Südburgenländischer Storch trotzt der Kälte

Die eisigen Temperaturen scheinen einem Storch in Unterwart (Bezirk Oberwart) nichts anhaben zu können. Dieser ist auch bei Minusgraden in der Ortschaft auf Futtersuche. Der Vogel hat bereits die vergangenen Jahre in der Gemeinde überwintert und ist abgehärtet, berichtete Bürgermeisterin Klara Liszt (ÖVP) der APA. Um die Fütterung des Tieres kümmere sich eine 70-jährige Frau.

