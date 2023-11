Südtiroler Christbaum erleuchtet Wiener Rathausplatz

Der Christbaum am Wiener Rathausplatz ist am Freitag nach Einbruch der Dunkelheit von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) illuminiert worden. "Die Lichter, die wir heute auf dem schönen Südtiroler Baum erleuchten lassen, sollen ein Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sein", wurde Ludwig zitiert. Anstatt sich von "Terror und Hass auseinanderdividieren" zu lassen, solle das Miteinander im Fokus stehen.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Südtiroler Christbaum erhellt Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz