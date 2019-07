Dem Gebimmel so nah. Sind laute Kirchenglocken eine unzumutbare Lärmbelästigung? Und was wäre, wenn der Muezzin vom Minarett ruft? Warum es wenig Sinn hat, gegen religiöse Geräusche rechtlich vorzugehen.

"Wir haben Glocken", erklärte Sepp Forcher vor einigen Jahren den SN in einem Interview. Und diese Glocken seien schließlich österreichisches Kulturgut. Damals ging es um den Minarettstreit in der Schweiz - und um die Frage, was Minarette von Kirchtürmen unterscheidet. ...