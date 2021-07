Sumpfschildkröte in Österreich bekommt Artenschutzprogramm

Mit einem Artenschutzprogramm soll die letzte intakte Population der wildlebenden Sumpfschildkröte in Österreich im Nationalpark Donau-Auen geschützt werden. Neben laufender Erforschung und Verbesserung der Lebensraumbedingungen werden dabei vor allem die Gelege der Reptilien geschützt, berichtete das Umweltministerium am Sonntag in einer Aussendung.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER