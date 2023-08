Supermarkt in Krems nach Spinnensichtung geschlossen

Nach einer Spinnensichtung ist ein Supermarkt in Krems an der Donau seit Dienstag geschlossen. Bisher konnte das Tier nicht eingefangen werden, das aus einer Bananenschachtel gekrochen sein soll. Ein Mitarbeiter hatte vor der Öffnung des Geschäfts eine "nicht identifizierbare Spinne" entdeckt, bestätigte der Handelskonzern Rewe am Mittwoch auf Anfrage Medienberichte.

BILD: SN/APA/FEUERWEHR KREMS/UNBEKANNT Feuerwehr in Kremser Supermarkt im Einsatz