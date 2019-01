Syrische Kindheit in Kurzgeschichten: Krieg und Frieden

Luna Al-Mousli wuchs in Syrien auf. Als sie 14 Jahre alt war, zog ihre Familie nach Österreich. Heute schreibt sie in Kurzgeschichten über ihre Kindheit und hält Workshops ab.

Luna Al-Mousli ist viel unterwegs. Erst vergangene Woche war die 28-Jährige in Salzburger Schulen zu Gast und hielt mit dem Friedensbüro mehrere Workshops ab. Bei dem Projekt "WhyWar.at" geht es um die Themen Krieg und Frieden. Diese sind Luna al-Mousli nicht fremd. Sie kam in Melk zur Welt, lebte aber bis zu ihrem 15. Lebensjahr in Syrien. In den Workshops nimmt sie sich ihrer früheren Heimat an. Unter ihrer Leitung setzen sich die Schülerinnen und Schüler auch literarisch mit der Frage auseinander, was der Krieg in Syrien mit dem eigenen Leben zu tun hat. Al-Mousli hat in Wien ein Grafikdesign-Studium absolviert und auch das Schreiben für sich entdeckt. In ihren Kurzgeschichten erzählt sie von ihrer Kindheit und dem Leben in Syrien. "Bei den Workshops lese ich aus meinem Buch, dann diskutieren wir darüber, die Jugendlichen können Fragen stellen. Dann gehen wir über zu einem Schreibimpuls. Wenn die Jugendlichen wollen, dürfen sie vorlesen, was sie geschrieben haben", sagt Al-Mousli. Ihre Workshop-Kollegin Desirée Summerer vom Friedensbüro sagt: "Die Lesungen und Schreibwerkstätten kommen deshalb so gut bei den Jugendlichen an, weil Luna selbst eine Geschichte mit dem Land, aber auch dem Krieg verbindet. Zudem steht sie den Schülerinnen und Schülern sehr offen und positiv Rede und Antwort."