"System, das Missbrauch begünstigt"

Die katholische Kirche ist in einer tiefen Krise. Selbst Kardinal Schönborn zweifelt an ihren Strukturen. Für die Plattform "Wir sind Kirche" sind die derzeitigen Probleme die Folge der unaufgearbeiteten Skandale der Vergangenheit.

Zorn, Wut, Ärger, aber auch Hoffnung. So beschreibt die Vorsitzende der Initiative "Wir sind Kirche", Martha Heizer, ihre derzeitige Gefühlslage. Quer über die ganze Welt werden Missbrauchsfälle von Klerikern bekannt. Zuletzt war es der Papst, der darauf hinwies, dass viele Nonnen in den Klöstern zu Opfern von Geistlichen geworden seien. "Das sind keine Einzeltäter, wie in der Vergangenheit immer wieder betont wurde, das ist eine Epidemie", sagt Heizer.