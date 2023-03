Tabletten zerstampft und neu gemischt

Weil Antibiotikasäfte für Kinder aus sind, werden sie nun mühsam aus Tabletten für Erwachsene produziert.

In Österreich fehlen Antibiotikasäfte für Kinder. Die Lager sind leer, die Versorgung stockt. Das ist kein Problem, das Österreich alleine betrifft. So gut wie alle EU-Länder haben Schwierigkeiten. Die Gründe sind in allen Staaten die gleichen: erhöhte Nachfrage, unzureichende Produktionskapazitäten oder Probleme in der Herstellung.

Während Politik und Pharmahandel nach Lösungen suchen, müssen vor allem Kinderärztinnen und -ärzte alle Register ziehen, um die Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten sicherzustellen. "Es ist ein enormer Aufwand, aber noch schaffen wir ...