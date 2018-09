Täglich fast sieben Unfall-Tote in Österreich

Fast sieben Menschen sterben in Österreich jeden Tag durchschnittlich bei Unfällen, die im Haushalt, der Freizeit, der Arbeit oder im Verkehr passieren. 2017 waren es 2.504 Tote. Drei Viertel der tödlichen Unfälle ereigneten sich in der Freizeit oder im Haushalt, sagte Elisabeth Stadler, Vorstandsvorsitzende der Vienna Insurance Group und Vizepräsidentin des Roten Kreuzes, am Dienstag in Wien.

SN/APA (Archiv/dpa)/Patrick Seeger Die meisten Unfälle passieren im Haushalt