Täter nach Bankomateinbruch im Bezirk Baden flüchtig

In Kottingbrunn (Bezirk Baden) haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag einen Bankomateinbruch verübt. Die Täter fuhren mit einem Auto in das verglaste Supermarktfoyer und erbeuteten Geld in vorerst unbekannter Höhe. Es kam zu einem Brand. Das Fluchtauto dürfte in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) angezündet worden sein. Es war der neunte Angriff auf einen Bankomaten heuer in Niederösterreich.

SN/APA (Archiv/Fohringer)/HELMUT FO Neunter Bankomat-Einbruch in Niederösterreich in diesem Jahr